Socialminister vil forbyde diskrimination af handicappede

Lovændring vil give handicappede bedre muligheder for at blive inkluderet i samfundet, mener organisation.

For mens det i dag er forbudt at nægte folk adgang til for eksempel en butik eller bar på grund af deres køn, etnicitet, seksualitet eller religion, så gælder forbuddet ikke handicappede.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil gøre det forbudt at diskriminere handicappede også uden for arbejdsmarkedet.

Det er det, ministeren vil lave om.

- På arbejdsmarkedet har vi i dag et forbud mod diskrimination på grund af handicap, men det skal også gælde alle andre steder, siger hun i en pressemeddelelse.

- Med forslaget sender vi et stærkt signal: Vi accepterer ikke, at mennesker med handicap bliver diskrimineret.

Danske Handicaporganisationer hilser ministerens forslag velkomment. De har mange eksempler på, at handicappede bliver diskrimineret, siger formand Thorkild Olesen.

- Det er noget, som forskellige mennesker med handicap oplever. Det er absolut et problem, siger han.

- Det kan være et barn med diabetes, der bliver smidt ud af børnehaven, fordi det har diabetes. Eller at man bliver nægtet forsikring, fordi man har et handicap.

Konkret mener han, at handicappede bør have mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet på samme måde som andre minoriteter.

- Men det vigtige er ikke, at man straffer folk for at forskelsbehandle. Det, der er vigtigt, er holdningsarbejdet, at man kan arbejde med. at vi får bedre muligheder for at blive inkluderet i samfundet, siger Thorkild Olesen.

Mai Mercado har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan forbuddet skal indrettes i praksis. Arbejdet med loven skal først til at gå i gang nu, oplyser hun.