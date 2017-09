Socialminister: For mange unge hjemløse går under radaren

Det siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), efter at en netop offentliggjort kortlægning af hjemløshed i Danmark gør det klart, at antallet af borgere uden et sted at bo fortsat er stigende.

Vi skal være langt bedre til at gribe de udsatte unge i tide for at sikre, at de ikke ender i hjemløshed.

Det gælder særligt de unge mellem 19 og 24 år, hvor der siden 2009 er sket en fordobling fra 633 til 1278.

- Vi skal have fat i dem tidligere og være bedre til det forebyggende arbejde. Der er simpelthen for mange, som går under vores radar, siger Mai Mercado.

- De starter som sofasovere og har måske et mindre misbrugsproblem, og så ender det med at eskalere. Det er vigtigt, at vi får sat ind i tide, siger hun.

Kortlægningen for 2017 blev foretaget i begyndelsen af februar i år og viser, at 6635 borgere på det tidspunkt ikke havde noget sted at bo. Det er otte procent flere end i 2015.

Socialministeren kalder det paradoksalt, at antallet af hjemløse, som enten lever på gaden eller sover på herberger og sofaer, er stigende, fordi man allerede er klar over, hvilke metoder der virker.

- Vi skal bruge den metode, hvor man først får placeret den hjemløse i en bolig og kombinerer det med den rette sociale støtte. Men vi må bare konstatere, at der er for få, der får den rette hjælp, siger Mercado.

Samtidig påpeger hun, at kommunerne skal være bedre til at benytte de værktøjer, de har til rådighed.

- Det er mindre end hver tredje hjemløse, der får udarbejdet den handlingsplan, som har til formål at skabe en sammenhængende indsats for borgeren, siger ministeren.

- Og hvis man ikke har en plan, så kan jeg godt se, at det bliver svært.

Tallene fra hjemløsetællingen viser da også, at der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få knækket hjemløsekurven.

Mens der siden 2015 er kommet 11 procent flere hjemløse i Københavns omegn og 15 procent flere i Aarhus, er antallet i samme periode stagneret i Københavns Kommune og faldet med 35 procent i Odense.

I løbet af efteråret kommer Mai Mercado med en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed.

Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007.