Socialdemokratiet vil skabe velfærdsalliance med DF

Her vil oppositionslederen udfordre regeringens efterårsplaner ved at danne en såkaldt velfærdsalliance mellem de to partier, skriver Berlingske.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, rækker hånden ud mod regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, for at udvide deres samarbejde.

- Det, jeg gerne vil have Dansk Folkeparti med på, er at give håndslag på en velfærdsalliance, siger Mette Frederiksen til avisen.

Ifølge formanden er målet med alliancen at gennemtvinge, at der i efteråret bliver lavet en politisk aftale, der sikrer 25 milliarder kroner frem mod 2025 til offentlig velfærd.

De penge skal tages fra det såkaldte råderum, som ifølge Finansministeriet er på 35,5 milliarder kroner, og vil kunne sikre en årlig vækst i de offentlige udgifter på 0,7 procent, skriver Berlingske.

Det beløb vil angiveligt svare til stigningen i de offentlige udgifter blandt andet på grund af det stigende antal ældre. Det, mener Frederiksen, vil kunne sikre velfærden, som den er nu.

- Jeg vil ikke binde hverken regeringen eller Dansk Folkeparti på hænder og fødder, siger Mette Frederiksen til Berlingske.

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, er meget tilfreds med Frederiksens melding, men afviser at lave en forhåndsaftale.

- Jeg ser det meget bedre samarbejde, som vi har fået med Socialdemokratiet, som en mulighed for, at vi på det her punkt kan sætte os meget klarere igennem, siger han til Berlingske.

Når de 25 milliarder velfærdskroner er sat til side, bør partierne i Folketinget håndtere nogle af de "pligtopgaver", der lurer, vurderer Mette Frederiksen.

Særligt peger hun på et nyt forsvarsforlig, hvor der ventes at skulle afsættes endnu flere penge end i dag.

Derudover er tiltag som penge til uddannelse og opkvalificering af eksempelvis ufaglærte på Mette Frederiksens ønskeliste.

Derefter er det "svært at se for sig", at der er råd til de skattelettelser, som regeringen lægger op til, vurderer Frederiksen ifølge avisen.