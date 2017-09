Socialdemokratiet vil med til forhandlinger om bilafgift

Det siger finansordfører Benny Engelbrecht.

- Får man ikke lavet en ordentlig aftale, så man løser de udfordringer med bedre sikkerhed og bedre miljø, så kan vi ikke garantere, at aftalen ikke bliver lavet om på et tidspunkt.

- Det vil være bedre for alle parter, også for bilbranchen, hvis vi kan sikre, at det her ikke bliver lavet om, siger Engelbrecht.

Han er bange for, at regeringen har for meget fokus på, at meget dyre biler bliver markant billigere.

Både DF og S har opfordret til en bred aftale baseret på bilens miljø- og sikkerhedsegenskaber.

Indtil videre er det kun regeringen og DF, som har forhandlet.