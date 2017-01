Socialdemokratiet venter med udmelding om boligskat

Regeringen må komme med et udspil om boligskat først, før Socialdemokratiet kommer med et.

- Vi mener, at der som i dag skal være en progression omkring boligskatten, ligesom der er omkring personskatten. Det betyder så, at i de dyreste huse betaler man lidt mere end i de almindelige familiehuse, siger han.

Det er usandt, når Venstre beskylder Socialdemokratiet for at straffe boligejere i huse over tre millioner kroner, mener Jesper Petersen, Socialdemokratiets skatteordfører.

VLAK-regeringen forventer at forhandle et nyt boligskattesystem på plads i løbet af foråret.

- Hvordan progressionen præcist skal være, har vi ikke et konkret udspil omkring. Vi afventer de forhandlinger, der kommer, når regeringen spiller ud, siger Jesper Petersen.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, mener at kende Socialdemokratiets linje på området. Han henviser til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Hun støttede 6. december i Børsen "et progressivt skattesystem" i boligbeskatning. Siden har hun og Socialdemokratiet lagt afstand til avisens udlægning.

Men Ellemann-Jensen holder fast.

- Det er jo vanskeligt at lægge afstand til sine egne citater. Socialdemokraterne har ytret ønske om at hæve boligskatten for mennesker, som bor i boliger til over tre millioner kroner, siger han.

- Vi ønsker tryghed for boligejerne. Man skal ikke beskattes ud af sin bolig. Det bekymrer mig ved Socialdemokraternes udspil.

- Dér vil konsekvensen jo være, at en lang række mennesker risikerer at blive beskattet ud af deres hjem, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Jesper Petersen afviser Ellemann-Jensens udlægning.

- Det er ikke korrekt, at vi er kommet med et præcist udspil, som Ellemann siger. Han skal skrue lidt ned for polemikken og bruge tiden på at blive færdig med regeringens udspil på det her område, siger Jesper Petersen.