Socialdemokratiet jagter fleksibel fædrebarsel

Mænd skal blive bedre til at gøre brug af deres barsel. Derfor kommer Socialdemokratiet nu med en lille ændring, som partiet forventer vil have stor effekt.

Tilsammen har forældre ret til 52 ugers orlov med barselsdagpenge, når de får barn. 32 af de uger er fælles, men kvinderne ender ofte med at holde alle ugerne, da de som udgangspunkt tilfalder hende.

Rasmus Horn Langhoff foreslår derfor, at mor og far som udgangspunkt fremover får 16 uger hver, som kan deles efter behov.

- Det geniale ved forslaget er, at det er en meget lille ændring, som jeg forventer får nogle store positive resultater. I dag er barselslovgivningen så skæv, så det næsten ikke kan være ringere, siger han.

På den måde håber han på, at fædre bliver bedre til at holde barsel, og at det bliver lettere at modstå et eventuelt pres fra omverdenen.

Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet forsøger at komme igennem med øremærket barsel til fædre.

Forslaget var nedfældet i regeringsgrundlaget, da Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister.

Men det blev aldrig til noget, og det fik De Radikales daværende partileder, Margrethe Vestager, til at beskylde sin egen regering for "ægte løftebrud" i 2013.

Rasmus Horn Langhoff forsøger i stedet at se frem.

- Alle kender historikken fra dengang, der skete det, der skete, men vi må komme videre, for problemet er ikke blevet mindre, af at der ikke er blevet gjort noget ved det hverken af vores tidligere regering eller inden for de seneste år, siger han.

Han forventer, at der vil være bred opbakning politisk og regner med, at blokkene kan enes.

- Det er et kompromis, som alle bør kunne se sig selv i. Jeg er meget optimistisk, siger han.