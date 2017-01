Artiklen: Socialdemokrater undrer sig over egen udlændingepolitik

Socialdemokrater undrer sig over egen udlændingepolitik

- Nummer 501 har det præcis lige så dårligt som de første 500. Derfor er der ikke i mine øjne nogen, der kan tillade sig at påstå, at verden bliver et bedre sted, fordi man redder de første 500.

Verden bliver ikke et bedre sted, fordi et land tager imod 500 kvoteflygtninge ifølge Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

- For alle her i lokalet ved godt, at selv hvis vi siger ja til 500 kvoteflygtninge, så er der millioner, der har det lige så dårligt. Så lad os diskutere det, sagde Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gik sidste år med i den daværende regeringens beslutning om at suspendere kvoteflygtninge på ubestemt tid.

Det vakte opsigt og kritik af ledelsens linje på Socialdemokratiets kongres i september, at partiet ikke vil tage imod kvoteflygtninge, som er flygtninge, der kommer gennem FN efter en i forvejen aftalt fordeling.

Den tidligere mangeårige Aarhus-borgmester og tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) mener, at det har betydning for verden, at Danmark går foran som et godt eksempel.

Derfor så han gerne formanden gøre det samme.

- Der er ikke nogen, der påstår, at verden bliver bedre. Men verdens holdning til lille Danmark bliver bedre, ved at vi viser forståelse for de mest trængte flygtninge. Og det var måske nok de 500, siger han.

Han siger, at han fik mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne på partiets kongres i september.

- To tredjedele af dem jeg talte med var enige med mig.

- Det er nok desværre, fordi man er bange for, at Dansk Folkeparti løber med alle stemmerne. Det tror jeg spiller ind, siger han.

Ærøs borgmester, Jørgen Otto Jørgensen (S), har tidligere sagt, at det er en skam, at der skal strammes så voldsomt.

- Jeg synes stadigvæk, at vi skal tage vores del, siger han og understreger, at man bør tage dem, der har behov for det.

Også den afgåede formand for FN's Generalforsamling, Mogens Lykketoft (S), har udtrykt, at han er imod beslutningen, som han håber varer meget kort.

For nylig udtalte den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt til Politiken, at hun også er ked af beslutningen:

- Det er rigtig ærgerligt, at Danmark ikke længere tager kvoteflygtninge. Det må jeg sige. Det var meget få mennesker, vi tog.