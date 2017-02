- Ærlig talt. Hvis Danmark tror, at man kan fortsætte på denne måde, og hvis man ønsker at forlænge denne tilstand for altid, så vil jeg virkelig protestere, siger den tyske socialdemokrat Birgit Sippel om den danske særaftale om Europol.

Socialdemokrater kræver udløbsdato på dansk Europol-aftale

Hun er en af fire medlemmer af den socialdemokratiske gruppe i parlamentet, S&D, som har stillet forslaget om udløb efter fem år.

- Vi må slå fast, at det kun er en midlertidig ordning. Derefter må vi tilbage og bringe et fuldt medlemskab på plads, siger Sippel.

Parlamentet har stemt for ændringsforslaget. Men det er ikke ensbetydende med, at det bliver taget med. Parlamentet skal kun høres i processen.

EU-landene og EU-Kommissionen kan vælge at se bort fra forslaget, når en særaftale forhandles mellem Danmark og det europæiske politisamarbejde.

Gør de det, risikerer de formentlig en reaktion fra parlamentet, som kan trække en særaftale i langdrag ved at udskyde den anden og sidste høring.

Særaftalen kan ikke iværksættes uden den anden høring i parlamentet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gæster onsdag Europa-Parlamentet i Strasbourg for at drøfte Europol.

Her vil han forsøge at sikre en hurtig og effektiv godkendelse, så dansk politi ikke om to en halv måned pludselig mister adgang til vigtige oplysninger fra andre EU-lande.

Danmark kan ikke længere være med i Europol, når politisamarbejdet 1. maj overgår til et retligt grundlag, som det danske retsforbehold forhindrer.

- Vi vil sende et klart signal til EU-landene, EU-Kommissionen og Danmark om, at man skal gøre alt, man kan, for at Danmark igen bliver fuldt medlem med adgang til alt. Derfor går vi ind for denne udløbsdato, siger Sippel.

Sippels socialdemokratiske kollega Christel Schaldemose (S) valgte at støtte udløbsdatoen. Men af andre årsager end tyskeren.

Da S&D-gruppen ønskede et udløb efter fem år, kunne man lige så godt vælge en konstruktiv tilgang, forklarer hun.

- Når der er gået fem år, vil der nok være noget ny teknologi, og verden er en anden. Så vil det måske være hensigtsmæssigt for os at få en chance for at forny og forbedre aftalen om Europol, siger Schaldemose.