Socialchefer: Oplysning kan knække kurve for unges misbrug

Både forældre og uddannelsessteder skal inddrages i kampen for at få unge og misbrug skilt ad, mener formand.

Det er trist, at flere unge glider ud i et stofmisbrug i dag end for fem år siden. Og skal udviklingen vendes, kræver det en indsats fra flere sider.

Vigtigst er det, at både de unge og deres forældre bliver oplyst om risikoen ved at tage stoffer eller ryge hash, lyder det fra Helle Linnet, der er formand for Foreningen af Socialchefer i Danmark.