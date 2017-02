Snedækkede veje fik flere bilister på glatis i nat

Ved 5-tiden arbejder man fortsat på at få bugseret en sættevogn fra en lastbil væk fra autoværnet i midterrabatten mellem afkørsel 26 Ishøj Strand og frakørsel 27 Greve Nord i sydlig retning.

Det fortæller vagtchef Kim Madsen.

- Vi håber, at det ikke får betydning for morgentrafikken, og vi regner med at være færdige ved 6-tiden, siger han.

Tidligere på natten skete der et andet uheld på Køge Bugt Motorvejen omkring Ishøj. Her røg en vejtromle af en blokvogn.

Ingen personer er kommet til skade ved de to uheld.

I Jylland kørte en lastbil ind i rabatten på E45 mellem Ejer Bavnehøj og Horsens Nord kort efter klokken 00.32.

En lastbil var væltet om på siden. Heldigvis slap chaufføren uskadt, ligesom der ikke var andre biler involveret i uheldet.

I Horsens kørte også en personbil galt. Det skete klokken 4.17. Heller ikke her kom nogle personer noget til.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Mikkel Ross.

- Heldigvis er de uheld, der er sket i nat, ikke foregået med ret høj fart, siger han.

- Der er meget, meget glat på vejene. Derfor opfordrer vi folk til at passe ekstra godt på her til morgen. Kør gerne hjemme fra i god tid, lyder rådet fra vagtchefen.

Vejdirektoratet oplyser kort efter klokken 5, at man arbejder på at få fjernet lastbilen mellem Ejer Bavnehøj og Horsens Nord inden klokken 6.

- Der ventes ikke at være store gener for morgentrafikken torsdag, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi roser man til gengæld bilisterne for at have lyttet til opfordringen om at køre forsigtigt.

- Onsdag eftermiddag havde vi en del trafikuheld, men efter at vi sendte en advarsel ud om aftenen, ser det ud til, at folk har lyttet efter. Vi har i hvert fald ikke haft et eneste uheld i løbet af natten, siger vagtchefen tidligt torsdag morgen.