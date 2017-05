Snart kan du klage over p-bøder til et uafhængigt nævn

Et bredt flertal i Folketinget vedtog tirsdag, at de private parkeringsfirmaer sammen skal oprette et uvildigt klagenævn, der kan tage stilling til parkeringsafgifter på offentligt tilgængelige, private p-pladser.

Det bliver fremover muligt at få sin parkeringsbøde vurderet af et uafhængigt klagenævn.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er glad for beslutningen. Den skulle gerne gøre systemet mere gennemskueligt end i dag.

- Som reglerne er i dag vil man være nødsaget til at gå til domstolene, hvis man som bilist er uenig i en parkeringsafgift udstedt på et offentligt tilgængeligt privat område - eksempelvis et shoppingcenter.

- Det afholder mange fra at klage, og det er ikke rimeligt, skriver han i en dokumentar.

I branchen er man tilsyneladende også tilfreds med, at klagevejen nu bliver forenklet.

Direktør Alex Pedersen fra Q-Park hilser i hvert fald initiativet velkomment.

- Der er ingen tvivl om, at det vil blive modtaget positivt fra bilisterne, at de nu kan indsende en klage og få prøvet afgiften i stedet for at skulle afvente, at parkeringsselskabet trækker dem i retten, hvis ikke afgiften bliver betalt, fordi man er uenig, skriver han i en pressemeddelelse.

Det uvildige klagenævn skal være etableret senest 1. juli 2018.