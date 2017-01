Siden 1984 har danske butikker været pålagt at tage imod kontant betaling. Nu vil et flertal lade butikkerne afvise kontanter i løbet af nattetimerne. Arkivfoto.

Snart kan butikker afvise kontant betaling om natten

Men et flertal i Folketinget med erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) i spidsen vil lempe kravet og lade butikker afvise at tage imod kontant betaling fra klokken 22 til klokken 6.

Det skal sikre butikkerne mod røverier og skabe tryghed for de ansatte, siger ministeren til DR:

- Det giver en tryghed og sikkerhed i forhold til røverier og brutale overfald, så man slipper for at blive ødelagt resten af sit liv, fordi der er nogen, der har stået med en pistol eller en kniv lige i hovedet på én

Kravet til de erhvervsdrivende om at tage imod kontant betaling blev indført i 1984, samtidig med at bankerne indførte dankortet.

Lige siden har der været debat om, hvorvidt kravet skulle ophæves helt eller delvist.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har tidligere været imod forsøg med kontantløse butikker døgnet rundt, men støtter regeringens forslag om at give butikkerne mulighed for at sige nej tak til kontanter om natten.

- Det er sund fornuft, at vi får mulighed for at have kontantfri butikker på de skæve tidspunkter, hvor der er større risiko for røveri, og der er længere mellem kunderne, siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF) til DR.

Han understreger dog samtidig, at DF ikke er parat til at fjerne kravet om kontant betaling helt. Der er stadig mange i de ældre generationer, der primært benytter sig af kontanter, lyder argumentet.

Brian Mikkelsen vil gerne - på et tidspunkt i fremtiden - liberalisere området helt, så ingen butikker er pålagt at modtage kontanter. Men han medgiver over for DR, at der skal tages hensyn til de ældre lidt endnu.

Lovforslaget fremsættes senere i januar, og det ventes endeligt vedtaget senere på året.