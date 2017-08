Smukfests overskudsmad stiller sulten for 3000 udsatte

Når afslutningsbandet har slået de sidste toner an på Smukfest søndag, og gæsterne begynder at vende hjemad, rykker der madsamlere ind i bøgeskoven.

Sidste år stod 42 væresteder og krisecentre klar til at overtage 3,5 tons mad, der blev tilovers.

Men i år er 65 organisationer klar til at blive bespist, når festivalen er ovre, fortæller Jesper Kinnerup, der er driftschef for Fødevarebankens afdeling i Aarhus.

- Maden kommer ud til langt flere, der har brug for vores hjælp. Vi bestræber os på at nå så langt ud som muligt også geografisk.

- Det, som vi generelt oplever på de festivaler, vi besøger, er, at der kan være få boder, som kommer til at bestille alt for meget mad. Men så kan det heldigvis gå til nogle andre, siger han.

Maden, som 10 frivillige fra organisationen indsamler, får 3367 socialt udsatte personer i Nord- og Midtjylland glæde af.

Det er ofte fødevarer som pizzabunde, kød, forskellige mælkeprodukter og snittede grøntsager, der bliver samlet ind, fortæller driftschefen.

- Men noget af det spændende ved festivaler er, at vi ikke ved, hvad det bringer, siger han.

Maden bliver afleveret ved Fødevarebankens hovedsæde i Aarhus. Her bliver det blandet med fødevarer, som er blevet samlet ved eksempelvis Arla og Årstiderne, før det bliver delt ud.

Louise Søgaardbrok, der er på Smukfest for andet år i træk, mener, at det er vigtigt, at festivalen bekæmper madspil.

- Det er noget, jeg går op i derhjemme. Derfor er det fedt at vide, at det også er en værdi, der er herude. Der er så meget overflod på festivalen generelt, siger den 38-årige.

Fødevarebanken er en non-profit organisation, der arbejder med at bekæmpe madspil og madfattigdom i Danmark.