Smukfest spår at slå egen omsætning for tredje år i træk

- Lige nu ser det ud som om, at vi ligger lidt over sidste års omsætning. Så hvis folk opfører sig bare nogenlunde, som de gjorde søndagen sidste år, rammer vi en lidt større omsætning.

- Men det er i den lave ende, siger talsmanden.

Sidste år havde festivalen i Skanderborg en omsætning på cirka 152 millioner kroner. Det var andet år i træk, at Smukfest havde formået at toppe omsætningen for det foregående år.

Det danske sommervejr har budt på sorte skyer og mange millimeter regn i ugerne op til festivalen. Det har kostet træflis og en række andre ressourcer, som har sikret Smukfest mod byger, og det har været en ekstra udgift.

- Sidste år brugte vi omkring én million kroner ekstra til regnvejrssikring. Og det tal bliver nok 20 til 25 procent højere i år, fortæller Poul Martin Bonde.

Festivalens formand, Claus Visbye, beretter om meget få uheld i bøgeskoven, hvor folkefesten er forløbet nogenlunde sikkert og fredeligt.

- Vi er meget glade, stolte og godt tilfredse med festivalen, siger han til et af sine allersidste pressemøder.

For Claus Visbye træder tilbage som Smukfests frontfigur. Det besluttes til januar, hvem der får titlen som ny formand.

Billetterne til årets festival blev solgt på bare fem timer, hvilket viser en stor lyst til at skråle med under bøgetræerne. Alligevel vil Smukfest ikke udvide festivalområdet eller hæve antallet af de eftertragtede festivalarmbånd.

- Vi har ingen tanker om at lukke flere mennesker ind. Det handler om, hvordan vi fordeler folk bedst muligt på den plads, vi har, siger Poul Martin Bonde.

Smukfest har brugt flere end 40 millioner kroner på at bygge festivalpladsen og ligeledes 41 millioner på musikprogrammet. Det er de højeste beløb nogensinde, fortæller talsmanden.

Under en skyfri søndagshimmel vil kunstnerne Mads Langer, Minds of 99, Djämes Braun og en række andre lukke festivalen, som har stået på for flere end 50.000 mennesker siden onsdag.