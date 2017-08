Smukfest spår at slå egen omsætning for fjerde år i træk

- Lige nu ser det ud som om, at vi ligger lidt over sidste års omsætning. Så hvis folk opfører sig bare nogenlunde, som de gjorde søndagen sidste år, rammer vi en lidt større omsætning.

- Men det er i den lave ende, siger talsmanden.

Sidste år havde festivalen i Skanderborg en omsætning på cirka 152 millioner kroner. Det var tredje år i træk, at Smukfest havde formået at toppe omsætningen for det foregående år.

Det, at omsætningen forventes at slå sidste års, sker på trods af, at det danske sommervejr har budt på mange millimeter regn op til festivalen. Det koster træflis og andre ressourcer, som skal sikre festivalen mod byger.

- Sidste år brugte vi omkring én million kroner ekstra til regnvejrssikring. Og det tal bliver nok 20 til 25 procent højere i år, fortæller Poul Martin Bonde.