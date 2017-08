Smukfest-gæsters branderter bidrager til kamp mod ensomhed

Blandt andet sammen med 20 procent af festivalens overskud, bidrager Royal Unibrew, der leverer øl til Smukfest, med to kroner for hver liter solgte øl til den såkaldte Smukfond.

Fondsmidlerne bliver givet som støtte til projekter, der kæmper mod ensomhed og udsathed, og lyder på 274.000 kroner.

I år, hvor festivalen bliver afholdt for 38. gang i træk, går fondspengene blandt andet til Børnetelefonen, der bliver drevet af Børns Vilkår.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Organisationen fik torsdag tildelt 50.000 kroner til at optimere nattelig chatrådgivning, flere frivillige og teknologi.

Netop de penge var særligt doneret af duoen Djämes Braun, der i år har valgt at give deres honorar for at spille på Smukfest til Smukfonden - nærmere bestemt til Børnetelefonen.

Derudover gik yderligere 50.000 kroner både til 300 julehjælpskasser til hjemløse og udsatte i Aarhus og til et projekt, som Mødrehjælpen er ved at starte.

Projektet hedder "Projekt ung far på vej" og midlerne skal bruges til at starte en særlig indsats for unge, sårbare fædre.

Repræsentanter fra de tre projekter var til stede i bøgeskoven, da midlerne blev overrakt, hvor yderligere syv projekter blev honoreret i forbindelse med fonden.

Næste uddeling af støtte fra Smukfonden finder sted i forbindelse med festivalklubbens generalforsamling i januar 2018.