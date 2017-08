Smukfest: Vi har lavet det bedst mulige musikprogram

- Det er en dejlig festival at slutte af på og sende videre, siger den 43-årige Visbye.

Allerede inden programmet blev offentliggjort, meldte festivalen udsolgt.

Men da de tomme huller på plakaten blev fyldt ud, blev arrangørerne mødt af en del kritik både fra publikum og anmeldere.

Særligt er festivalen, der tidligere har haft besøg af kunstnere som Rihanna, blevet kritiseret for årets hovednavne.

Men ifølge formanden, der er med til at sammensætte programmet, kunne det ikke være anderledes.

- Vi synes jo altid, at vi laver det bedst mulige musikprogram. Folk tror, at vi går ind og handler i et supermarked og river ting ned fra hylderne, men der er meget, der spiller ind, når man skal booke en kunstner, siger han.

Programmet har måske været lidt til den poppede side, erkender formanden. Her nævner han blandt andre svenske Zara Larsson og britiske Ellie Goulding.

Ud over de to udenlandske kunstnere spillede trioen Major Lazer festivalens hovedscene op torsdag.

Men det er ikke let at sammensætte et godt program, påpeger Visbye. Smukfest går både efter at give gæsterne noget, de kender, og noget nyt.

Blandt kendte navne peger formanden på kunstnere som Infernal, Dodo & The Dodos og Sanne Salomonsen, som alle tiltrak mange gæster.

- Men vi skifter en tredjedel af vores publikum ud hvert eneste år, og det ville vi ikke, hvis vi udelukkende brugte tid på det traditionelle, forklarer Visbye.

På den nye front havde mange blandt publikum set frem til at opleve danske Saveus med tidligere vinder af "X-Factor" Martin Hoberg Hedegaard i front.

Men de måtte desværre se sig skuffede, da koncerten blev aflyst grundet tekniske problemer.

Et af de danske navne, der ikke er helt nyt, men heller ikke synes at gå ind under den traditionelle kategori, er danske Nik og Jay, der var populære på årets festival.

Ifølge Smukfest tiltrak de flere gæster, end noget andet dansk navn tidligere har gjort.