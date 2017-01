To frivillige om bord på Marinehjemmeværnets Indsatsfartøj "Bjørnø", der holder til på Holmen, assisterede nytårsnat politiet, da et fragtskib på slingrekurs skulle standses i Øresund. Arkivfoto.

Slingrende fragtskib i Øresund - måske var kaptajnen fuld

Kaptajn mistænkes for at være beruset. Politiet venter på blodprøvesvar, før skibet kan sejle videre.

Myndighederne mistænker skibets kaptajn for at have ført skibet i beruset tilstand, og politiet har været om bord for at få taget en spiritusprøve på kaptajnen.

Et hollandsk fragtskib på 135 meter, der nytårsaften blev beordret til at kaste anker ud for København, ligger stadig for anker i Øresund.

Søndag ligger skibet fortsat for anker, mens politiet venter på analysesvar på en blodprøve, oplyser vagtchef Lars Westerweel, Københavns Politi.

Først når der er kommet svar på prøven, tager politiet stilling til, hvad der skal ske.

Politiet fik natten til søndag assistance fra to frivillige om bord på Marinehjemmeværnets Indsatsfartøj "Bjørnø", oplyser kommunikations- og rekrutteringsrådgiver Ninna Falck, Marinehjemmeværnet.

Skibet, der er på vej til Casablanca i Marokko, ligger ifølge MAS-vagten hos Forsvarets Operationscenter for anker et stykke ud for Skovshoved.

Inden det blev standset, var fragtskibet på vejen gennem Øresund kommet ud af kurs.

Men en eventuel grundstødning blev forhindret af Vessel Traffic Service (VTS), der døgnet rundt holder øje med skibstrafikken omkring Øresundsbroen, for at se om skibe er i fare for at støde ind i broen.

- VTS kontaktede kaptajnen og fik skibet tilbage på rette kurs. Men kaptajnen virkede beruset under samtalen, og da vi efterfølgende var i kontakt med ham, virkede han også til at have fået lidt for meget inden for vesten, sagde MAS-vagten nytårsaften.

Politiet blev informeret om hændelsen og beordrede fragtskibet standset.