Skydende knallertkørere rammer bil med to skud

Det oplyser vicepolitiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet.

Ingen personer er ramt, men en bil er blevet ramt af to skud.

- En mørk knallert med to personer kommer kørende inde fra byen. Mens de kører, bliver der affyret flere skud over en strækning på flere meter, fortæller vicepolitiinspektøren.

Målet for skuddene var muligvis nogle personer, der opholdt sig ved en kommunal klub. Klubben har dog som sådan intet med opgøret at gøre, understreger Torben Svarrer.

Efter skyderiet vender knallerten rundt og kører ind mod København igen. Imens flygter en bil fra stedet.

- Den finder vi efterfølgende i nærheden, og den er ramt af mindst to skud, siger vicepolitiinspektøren.

Politiet mener, at skyderiet kan have en sammenhæng med et skyderi i Københavns Nordvestkvarter tirsdag morgen.

Her fik politiet flere anmeldelser om, at der blev skudt - formentlig med et eller flere automatvåben i området omkring Tagensbo Skole på Magistervej. Efterfølgende fandt politiet flere patronhylstre i området.

- Episoden i Gadelandet kan være tilbagebetaling for det, der skete i morges, siger Torben Svarrer tirsdag eftermiddag.

Han siger, at der tilsyneladende er en konflikt, som politiet endnu ikke ved så meget om. Han mener dog ikke, at konflikten er mellem kendte bander.

- Der er snarere tale om en konflikt mellem nogle personer, der har snuset til gadebandemiljøet, siger han.