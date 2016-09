Skybrud afløses af flot sensommervejr og op til 25 grader

- Og det bliver bare bedre og bedre. Vi kan se frem til nogle smukke dage med rig mulighed for sol. Onsdag kan det dog godt blive lidt skyet, ligesom der muligvis kan komme en smule regn i Nordjylland, siger hun.

Til gengæld bliver det nogle særdeles flotte sensommerdage torsdag og fredag, lover hun.

- Torsdag og fredag bliver nogle lune dage, hvor vi kan komme op på 25 grader. Lokalt kan det blive decideret sommerdage, siger Mette Wagner, som samtidig forsikrer om tørvejr og rolige vindforhold.

Det varme og mere stabile vejr skyldes et forstærket højtryk over Danmark. Og det er med at nyde varmen, mens den er her, for i slutningen af ugen risikerer det gode vejr at tabe pusten, advarer Mette Wagner.

- Hen over weekenden ser det ud til at blive noget mere ustadigt og med lidt lavere temperaturer, siger hun.

Weekendens skybrud gik værst ud over sønderjyderne. Ifølge DMI faldt der lokalt i grænseområdet op mod 50 millimeter regn.

- Man må sige, at der har været åbnet for sluserne det seneste døgn, men der er heldigvis ikke meget tilbage af det nu, siger Mette Wagner tidligt mandag morgen.

Kun bornholmerne vil fortsat kunne mærke regnen i løbet af formiddagen, lyder det fra DMI's vagthavende.

Et skybrud er karakteriseret ved, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter. Der er samtidig fare for akvaplaning, når de kraftige regnbyger rammer landet.