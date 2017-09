Skuffet politikadet uden job: Jeg vil ikke starte på de vilkår

Men selv om de har fået deres eksamensbevis, må de spejde langt efter at komme i gang med arbejdet.

Fredag skulle være første arbejdsdag for 53 nyuddannede politikadetter ved den dansk-tyske grænse.

Det skuffer fynboen Jens Smedgaard på 44 år, der ellers havde glædet sig til at starte som kadet og ville bruge det som en indgang til politiet.

- Jeg står som resten af mine kolleger med en stor undren og skuffelse over, at det skal være så besværligt at få en aftale på plads.

- Jeg ville under ingen omstændigheder starte under de vilkår, siger han.

Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen, der varetager forhandlingerne på vegne af staten, er endnu ikke blevet enige om en overenskomstaftale for kadetterne.

Dermed må de politibetjente, som i øjeblikket udfører grænsekontrollen, fortsætte med opgaven. Dermed kommer de ikke hjem til deres respektive politikredse.

- Vi føler os sat ud på et sidespor og på en eller anden måde menneskeligt underkendt.

- Man forsøger at give os vilkår som andre på arbejdsmarkedet i en almindelig overenskomstmæssig ansættelse aldrig ville blive budt. Det har jeg næsten ikke ord for, siger politikadet Jens Smedgaard.

Nogle af kadetterne har opsagt deres boliger for at flytte nærmere grænsen, men står nu som arbejdsløse.

Det gælder dog ikke Jens Smedgaard, der havde i sinde at pendle, da han har kone og to børn samt et landbrug på Fyn.

Staten kræver, at politikadetterne ansættes på overenskomstvilkår, men uden retten til at strejke.

Men Politiforbundet vil ikke acceptere en overenskomst, hvor politikadetterne frasiger sig de almindelige lønmodtagerrettigheder.

Som hovedregel er politifolk tjenestemænd og har ikke ret til strejke. Til gengæld har de større sikkerhed i ansættelsen.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra innovationsminister Sophie Løhde (V), der er politisk ansvarlig for Moderniseringsstyrelsen.