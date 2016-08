Artiklen: Skuespillerforbund anklager DF for at presse ytringsfrihed

Det vil sætte ytringsfriheden under pres, hvis der skal flyttes penge fra Statens Kunstfond til at betale for flygtningeudgifter som konsekvens af, at flere kunstnere har kritiseret regeringens flygtningepolitik.

- Det er et demagogisk greb om ytringsfriheden. Når man ikke kan ramme kunstnere på ytringsfriheden, så kan man ramme dem på pengepungen, siger hun.

Det er kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF), der foreslår, at kunstnere, der har været særligt kritiske over for Danmarks udlændingepolitik, kan bidrage til løsningen af udfordringen ved at donere af deres statsfinansierede støttemidler.

- Hidtil har andre måttet holde for - skoler, daginstitutioner og ældreområdet - mens kunstnerne stort set er gået fri af besparelser. Her er en mulighed for at bidrage i stedet for at være gratist, siger han til Jyllands-Posten.

Men det argument kan Katja Holm ikke forstå.

- Det er en barnlig måde at lege konsekvens på. Selvfølgelig må man være kritisk over for sit land og nation og den politik, der føres, siger hun.

Blandt de kritiske, kunstneriske røster findes blandt andre filminstruktør Thomas Vinterberg. Ved en filmfestival i Berlin har han blandt andet sagt, at han skammede sig over sit land.

Skuespiller Sofie Gråbøl har til den britiske avis The Guardian fortalt, at hun har svært ved at genkende Danmark.

Men man skal ifølge skuespillerformanden kunne kritisere den førte politik uden at blive stillet økonomisk til ansvar.

- Det svarer til at sige, at man ikke må kritisere hospitalsvæsenet, for ellers kan man bare lade være med at bruge det, siger hun.

Hvis Alex Ahrendtsen dog var mere specifik i sit forslag og for eksempel foreslog at øremærke nogle af støttemidlerne til kunstneriske integrationsprojekter, afviser Katja Holm ikke, at hun kunne være mere lydhør.

- Det kunstneriske liv kan noget inden for integration. Jeg vil gerne i dialog med kunstnerne, om vi kan øremærke nogle midler, der kan gå til for eksempel skuespillerprojekter i flygtningelejrene eller en mentorordning for flygtningekunstnere, siger hun.

DF-ordføreren siger, at han ikke vil tage forslaget med ind til finanslovsforhandlingerne, hvis ikke der findes opbakning blandt kunstnernes organisationer.