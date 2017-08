Skud affyret mod lejlighed: Projektil ramte køkkenskab

Et skud er kort før midnat gået gennem et vindue til en lejlighed på Bagsværd Hovedgade i Bagsværd, oplyser Københavns Vestegns Politi. Ingen personer er kommet til skade.

Beboeren i den lejlighed, som der er skudt mindst én gang mod, er en 58-årig mand.

- Han sidder og ser fjernsyn, da han hører et højt knald. Han konstaterer, at der er et hul i vinduet og finder et projektil, der har sat sig fast i et køkkenskab, fortæller vagtchefen.

Politiet har ingen anelse om, hvorfor der er affyret skud mod netop den adresse.

Efterforskere er natten til tirsdag i færd med undersøgelser på stedet. Der er ikke fundet andre projektiler ud over det i lejligheden eller tomme patronhylstre på gaden.