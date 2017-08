Skraldemænd er imod at låse biler mod terror

Skraldemændene mener, at de er skydeskiver, når terrorister vil stjæle en skraldebil. Låste biler virker slet ikke, mener skraldemænd, der er imod at låse deres biler, skriver bladet.

Skraldemænd i Storkøbenhavn protesterer mod, at de skal låse deres skraldebiler, som Københavns Politi kræver, for at forebygge terror.

- Det er klart, vi er tiltagende bekymret, når vi går på arbejde. Hvis en terrorist vil stjæle vores skraldebil, er vi nu skubbet frem i allerforreste række, fordi lastbilen er låst, og vi har nøglen i lommen, siger Thorbjørn Bülow.

Den 39-årige har været skraldemand i 23 år og arbejder hos City Renovation A/S i Glostrup.

- Vi har ved terroraktioner andre steder i Europa set, at chaufføren får et nakkeskud, når de vil have en lastbil. Terroristerne er fuldstændig ligeglade med menneskeliv, siger Thorbjørn Bülow.

Skraldemænd kan få bøder, hvis de ikke låser bilerne. Derfor låser de bilen flere gange hver arbejdsdag. Renovationsgruppen af Københavnske Skraldemænd har kontaktet Københavns Politi.

Politiinspektør Jens Jespersen, Københavns Politi, mener, at der kan opstilles mange hypotetiske situationer.

- Men det er vores erfaring, at jo sværere det er for en gerningsmand at gennemføre sit forehavende, jo mindre er risikoen, for at vedkommende gennemfører forbrydelsen eller slet ikke forsøger, siger Jens Jespersen.

- Hvis der skulle blive skudt, ville politiet blive alarmeret af borgere i København, der heldigvis er meget årvågne, og vi ville rykke hurtigt ud, siger han.