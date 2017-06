Skraldebanken går til angreb på Amagerbank-udlån igen

Den tidligere ledelse er ved byretten frifundet for ansvar i en erstatningssag rettet mod udlån til tre projekter. Nu har Finansiel Stabilitet, der overtog Amagerbanken efter dennes krak, satset på et enkelt i sin anke af dommen.

Finansiel Stabilitet mener, at den tidligere Amagerbank-ledelses udlån til det store Østerfælled-projekt var så grelt, at erstatningssagen skal forbi landsretten.

Dermed er kravet også sænket fra omkring 1,2 milliarder kroner til 375 millioner kroner.

- Vi vurderer, at der er gode chancer for at vinde. Det er en sag af en betydelig størrelse og et engagement, der ikke bare er stort, men også af usædvanlig karakter, siger administrerende direktør for Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre-Nielsen.

I Østerfælled-projektet lånte Amagerbanken over en milliard kroner ud til ejendomsspekulanter. Projektet gav løbende underskud, så Amagerbanken stillede kredit til valutahandel til rådighed, der skulle dække udgifterne.

Den kredit løb løbsk og genererede i sig selv store underskud, som kunderne ikke kunne dække. I en periode overtog banken selv valutahandlen på kundernes vegne.

Østerfælled-projektets værdi blev efterfølgende voldsomt nedskrevet, og banken led store tab på sit udlån. Finansiel Stabilitet mener, at bankens ledelse burde have lukket ned for engagementet langt tidligere og generelt har ageret på en måde, der ikke er forenelig med god bankdrift.

- Vi mener, at lige præcis dette engagement er så stort, så usædvanligt og steg voldsomt på grund af valutaspekulation, at det ikke kan være i overensstemmelse med ansvarlig bankdrift, siger Henrik Bjerre-Nielsen.