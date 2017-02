Skoler får fire ugers akuthotline til sager om hævnporno

De får en såkaldt akut hotline, hvor skolerne kan søge hjælp til at håndtere konkrete sager om elever, der deler nøgenbilleder, samt få råd til at forebygge den såkaldte hævnporno.

Det fremgår af regeringens nye politiske pakke, der skal indskærpe bekæmpelsen af deling af nøgenbilleder uden samtykke.

Ifølge Undervisningsministeriet er der dog tale om en kortvarig akuthjælp, da hotlinen kun vil eksistere i fire uger.

Herefter vil indsatsen overgå til at være en del af læringskonsulenternes løbende rådgivning af ungdomsuddannelser, lyder det fra ministeriet.

Ifølge udspillet skal den nye rådgivning fremadrettet sikre en skolekultur, der modvirker krænkende adfærd.

Af udspillet fremgår det også, at man i fremtiden skal gribe ind, hvis den krænkende billeddeling finder sted, lyder det fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) på pressemødet for udspillet.

- Det handler også om at tydeliggøre skolelederens beføjelser og muligheder for at sanktionere, hvis der sker noget, der ikke er godt.

Men hos formanden for Danmarks Skolelederforening, Claus Hjortdal, er man ikke sikker på, at det er en god idé at lade skolerne stå for at straffe delingen af nøgenbillederne.

- Det er klart, at hvis det er noget, der foregår mellem to elever i en klasse, så skal vi gribe ind. Men vi kan ikke være domsmænd over noget, der foregår i privatsfæren, siger han.

Han mener problematikken omkring hævnporno hører ungdomsuddannelserne til, og har derfor også svært ved at vurdere, om en akuthotline vil blive brugt af folkeskolens skoleledere.

Ifølge tal fra Red Barnets rådgivningstilbud (www.sletdet.dk), der henvender sig unge, som oplever at få delt private billeder på nettet, er det hos de 14-17-årige, at delingen af de private billeder fylder mest.