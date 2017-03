Skoleopgave førte til fund af fly fra Anden Verdenskrig

Det var en skoleopgave, der førte til opdagelsen af et tysk fly fra Anden Verdenskrig på en mark i den nordjyske by Birkelse, skriver DR Nordjylland.

Landmand Klaus Kristiansen siger til DR P4 Nordjylland, at hans farfar engang fortalte, at et tysk fly styrtede ned på en mark bag ved gården under Anden Verdenskrig.

- Da min søn for nylig fik til opgave at skrive om Anden Verdenskrig, sagde jeg for sjov til ham, at han kunne gå op og prøve at finde det fly, der angiveligt var styrtet ned oppe på marken.

Far og søn drog derop med en metaldetektor.

- Det kunne jo være sjovt, om vi kunne finde nogle småting, siger Klaus Kristiansen til DR P4 Nordjylland.

Far og søn fandt da også nogle bitte små vragrester.

- Vi prøvede forsigtigt at grave ned med en rendegraver. Så kom der flere dele frem.

Til sidst fandt far og søn en næsten hel motorblok. Da de også fandt knoglerester, ændrede situationen sig.

Det fik dem til at stoppe gravearbejdet og kontakte myndighederne.

Fundet af et jagerfly af typen ME 109 Messerschmidt blev gjort på en mark med græssende køer.

Under Anden Verdenskrig var marken dog en mose. Og af den grund menes tyskerne at have opgivet at bjærge resterne af flyet samt piloten.