Skoleledere: Løkkes hjælp til svage elever kan fare vild

Regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal bruges 500 millioner kroner over tre år på skoler med mange svage elever.

Et løft af skoler med mange svage elever var et af hovedtemaerne i statsministerens nytårstale søndag aften.

Men regeringen skal overveje nøje, hvordan den bruger pengene, mener Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen.

Særligt er han bekymret over forlydender om, at pengene skal deles ud som belønning for skabte resultater.

- Hvis vi bare bruger belønningsmodellen, så er der mange af de skoler, som har de største udfordringer, der ikke kommer i nærheden af de her penge, siger han.

En af årsagerne er ifølge Claus Hjortdal, at problemerne ikke kun kan løses med skolepolitik.

- De udsatte børn er ikke bare et skole-problem. Deres mangel på motivation, vilje og evner handler lige så meget om hjemmet som om skolen.

Ifølge Claus Hjortdal er løsningen i lige så høj grad bolig- og socialpolitik. Her peger han på samarbejde med kommunernes socialforvaltninger.

- De her udsatte børn og unge flytter rundt, siger han.

- Vi skal ikke bare lavet nogle lektiecaféer på en anden måde. Vi skal have nogle flere ting i spil.

Derfor advarer skoleleder-formanden imod at uddele pengene baseret på kortsigtede resultater.

- Det tager lang tid, før vi kan garantere, at det er valide resultater, vi skaber, siger han.

Også blandt folkeskolens lærere opfordrer man regeringen til at bruge pengene med omtanke. Det siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

- Det er helt afgørende, at vi får skabt nogle rammer i folkeskolen, som har fokus på kvalitet i undervisningen frem for ensidig fokus på mængden af timer, siger han.

Han peger på to måde at skabe den kvalitet. Dels ved at hente erfaringer fra specialundervisning ind i almindelige klasseværelser. Dels ved at give lærerne mulighed for at forberede en mere differentieret undervisning.