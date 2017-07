Skoleleder fra Køge: Bande lokker elever med cafébesøg

Thomas Kielgast er skoleleder på Hastrupskolen og lokalpolitiker i Køge for SF. Han fortæller til TV2 Lorry, at han er bekymret over bandens stigende aktivitet på og omkring sin skole.

Banden Loyal to Familia har øget deres synlighed i Køge, hvor den ifølge en skoleleder inviterer elever på café i et forsøg på at øge sin tilstedeværelse i byen.

- Vi har set dem optræde i skoletiden eller i slutningen af skoledagen, hvor de med 15 til 18 mand bevæger sig rundt - dels på skolens område, men også på vej over til Hastrupparken, der ligger ved siden af, siger han til tv-stationen.

- Så der er en optrapning i øjeblikket.

Bandemedlemmerne forsøger at lokke de unge, fortæller Thomas Kielgast til Ritzau.

- For eksempel har vi helt konkret hørt, at man til en fødselsdag har inviteret fødselsdagsbarnet på café.

- Og så tænker vi, at det jo er noget for noget, siger han.

Køges konservative borgmester, Flemming Christensen, frygter flere rygmærker i sin kommune.

- Jeg er meget bekymret for den udvikling, vi ser i øjeblikket, når vi har set, hvor galt det kan gå i Aarhus og på Nørrebro, siger han til TV2 Lorry.

Både politi, SSP, skoler og boligsociale medarbejdere arbejder for at forebygge, at børn og bande bliver interesserede i hinanden.

Køge er ikke det eneste sted, hvor man mærker en øget aktivitet for at rekruttere unge til Loyal to Familia.

I København har politiet og SSP-samarbejdet ifølge Berlingske siden nytår talt med 61 unge, som frygtes at have være i kontakt med banden.

Nordsjællands Politi oplyser til TV2 Lorry, at Loyal to Familias position bliver stærkere, og at mindreårige ses sammen med bandemedlemmerne.