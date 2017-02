Socialdemokratiets partiformand, Mette Frederiksen, vil gøre op med, at nogle skoleelever får prædikatet ikkeegnet, når folkeskolerne skal vurdere, om eleverne er klar til videre ungdomsuddannelse. Danske Skoleelever vil hellere bevare ordningen. (Arkivfoto)

Skoleelever vil helst beholde parathedsvurderinger

Danske Skoleelever er åbne over for at afskaffe parathedsvurderingen, men vil dog helst styrke ordningen.

Meldingen kommer i kølvandet på, at Socialdemokratiets partiformand, Mette Frederiksen, i et interview med DR foreslår, at alle elever fremover skal erklæres egnede til videre ungdomsuddannelse.

- Vi ser ikke nogen grund til, at man nødvendigvis afskaffer uddannelsesparathedsvurderingen. Men det giver ikke mening, når det bare bliver til et ekstra karakterlag og en demotiverende faktor.

- Vi vil gerne have, at man enten afskaffer "det ekstra karakterkrav" eller finder en løsning på, hvordan vi kan gøre det her til noget, der giver mening, siger Mads Løjtved Rasmussen.

En uddannelsesparathedsvurdering er, når folkeskolerne vurderer eleverne i 8. og 9.-klasses færdigheder og uddannelsesmuligheder.

Ifølge DR bliver omkring 30 procent af eleverne i 8. klasse lige nu erklæret "ikke-uddannelsesparate".

Men man bør slet ikke give eleverne prædikatet ikkeegnet, udtaler Mette Frederiksen til DR mandag.

Alle elever bør i stedet regnes som uddannelsesparate. Her skal folkeskolerne så se på, hvilke muligheder der er bedst for den enkelte.

Men en samlet vurdering af elevers færdigheder og deltagelse i undervisningen kan ifølge Mads Løjtved Rasmussen være en stor hjælp for både elever, forældre og lærere.

- For mange elever, hvor der rent faktisk har været en bred faglig vurdering, har det været en positiv ting for mange af dem, da de har fået et wake-up call, siger han.

Får eleven i stedet kun et tal, som indikerer, at eleven ikke kan starte i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse, har det den modsatte effekt, mener han.

For Danske Skoleelever er løsningen, at vurderingen i højere grad skal være en samtale om elevernes evner og uddannelsesmulighederne.

På den måde skal man gøre op med praksis på nogle skoler, lyder det fra næstformanden.