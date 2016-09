Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, håber, at en ny OECD-rapport kan blive en øjenåbner for politikerne.

Skoleelever har fået flere timer trods færre lærere

Nye tal fra OECD's viser, at den enkelte danske skoleelev fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2015/16 har fået 36 procent flere undervisningstimer. Det svarer til 2890 flere timer i løbet af et helt skoleforløb.

Samtidig er antallet af lærere, korrigeret for fald i elevtal, reduceret med én procent. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

- Det her viser bare, at der er blevet satset benhårdt på flere timer, og det er vi imod. Vi ved, at der ikke er noget øget fagligt udbytte med flere timer, hvis der ikke er kvalitet i dem.

- De her tal bekræfter, at det er en absurd prioritering, siger Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening.

OECD-rapporten viser også, at danske skoleelever har næstflest undervisningstimer sammenlignet med andre OECD-lande.

Adspurgt, om der da ikke kan være noget godt i, at danske elever har fået endnu flere undervisningstimer, svarer Anders Bondo Christensen:

- Nej, for når vi samtidig har en procent færre lærere, så betyder det en dårligere undervisning. Vi ved, at det er de veltilrettelagte undervisningstimer, hvor læreren har mulighed for tilstrækkelig forberedelse, som giver det største udbytte.

Formanden for Danmarks Lærerforening håber, at OECD-tallene kan blive en øjenåbner for politikerne.

- Man kan skrue på to håndtag her. Man kan enten tilføre flere ressourcer, så vi få flere lærere. Eller også kan man skrue antallet af undervisningstimer ned. Forhåbentlig kan det blive en kombination af begge, siger Anders Bondo Christensen.

Venstre, Socialdemokraterne, SF, De Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti stemte for folkeskolereformen.