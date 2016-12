Mange børn bliver overset i folkeskolen, når der er for mange elever i klasse, mener Danske Skoleelever. Arkivfoto.

Skoleelever: Mange bliver overset i fyldte klasser

Det går ud over elevernes indlæring, når der er for mange i klasserne, understreger Danske Skoleelever.

Han mener derfor, at det er en god idé at gøre skoledagen kortere for at sænke klasseloftet til 24 elever, som SF foreslår.

Det konstaterer Jens Vase Poulsen, der er formand for Danske Skoleelever.

Potensregning og kommaregler kan være svære at få greb om, og hvis for mange elever kæmper om lærerens opmærksomhed, bliver det endnu vanskeligere.

- Vi ser ikke lærere, der går slavisk rundt fra elev til elev. Vi ser lærere, der er der, når der er behov for det.

- Derfor er der elever, der slet ikke får snakket med læreren i løbet af dagen. Der skal rigtig lidt til, at elevernes tid bliver taget. Det er ærgerligt, fordi mange elever bliver overset, siger han.

SF vil justere folkeskolereformen og foreslår derfor at skære en halv time af skoledagen.

Det vil ifølge Undervisningsministeriet frigive omkring ti milliarder kroner over ti år, skriver Politiken.

Partiet vil bruge pengene til at sænke klasseloftet, fordi nye tal viser, at der er et stigende antal børn i overfyldte klasser.

- I min bog er det ikke vigtigt, om dagen er lang eller kort, men at den bliver god. Det er jo faktisk det, som det her forslag står for, siger Jens Vase Poulsen.

Forslaget møder ikke umiddelbart den store opbakning fra de øvrige partier i Folketinget.

Ifølge Politiken mener hverken Socialdemokratiet eller Venstre, at forliget om folkeskolereformen bør genåbnes. Dansk Folkeparti vil give reformen mere tid, men er klar til at diskutere længden af skoledagen.

For Danmarks Lærerforening og formand Anders Bondo Christensen er det vigtigt, at der "fokuseres på kvalitet frem for kvantitet" i folkeskolen.

Formanden påpeger desuden, at arbejdet med at inkludere elever, der tidligere var i specialtilbud, gør det vanskeligt for lærere i store klasser.

- De har brug for en særlig tilrettelagt undervisning og en særlig opmærksomhed fra læreren.

- Hvis der er en eller to af de elever i de store klasser, bliver det rigtig svært, lyder det fra Anders Bondo Christensen.