Skoleelever: Eksamen lægger ekstra pres på pigerne

- Der er større krav til det at være en ung kvinde. Du skal ikke bare klare dig godt i skolen, men også se acceptabel ud. Nogle gange kan det være nemmere at være dreng.

- Nu hvor der er eksamen, oplever jeg, at de unge kvinder tager eksamen meget seriøst, mens drengene måske er mere ligeglade og tænker, at det nok skal gå, siger Chili Stensgaard Bjerg Preisler-Andersen.

Et dansk ph.d.-studie har undersøgt brugen af antidepressiv medicin og depressionsdiagnoser blandt alle kvinder og mænd i alderen 10-49 år i perioden 2000 til 2013.

Her viser det sig, at andelen af unge i alderen 15 til 19 år, som er blevet udskrevet fra en psykiatrisk klinik med en depressionsdiagnose, er tredoblet.

Blandt de 15-19-årige er det især pigerne, den er gal med.

2,4 gange flere piger end drenge er på antidepressiv medicin.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at salget af antidepressiv medicin til unge kvinder fortsat lå på et højt niveau i perioden 2014 til 2016.

Hos landsforeningen for pårørende Bedre Psykiatri mener landsformand Birgit Elgaard, at man skal blive bedre til at reagere tidligt, når unge viser tegn på depression.

- Vi skal blive bedre til at reagere på det, inden det udvikler sig til en svær depression.

- Hvis de unge først bliver ramt af en depression, vil det kunne forfølge dem i mange år, og der vil være risiko for at få et tilbagefald på et senere tidspunkt, siger Birgit Elgaard.