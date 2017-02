Skole og Forældre: Friskolerne opstår som erstatning

Der er flere årsager til, at forældre i stigende grad fravælger at sende deres børn i folkeskolen, lyder det fra Mette With Hagensen, der er formand for foreningen Skole og Forældre.

- På den ene side er det folkeskolen, der fravælger forældrene, idet den lokale skole forsvinder. Det er kommunerne, der lukker en skole, og så laver man en friskole.

- Så vi ser, at mange af friskolerne reelt opstår som erstatning for en kommuneskole, der lukker ude i et lille lokalområde, siger hun.

Hun opfordrer kommunerne til at lytte til sine borgere, når der skal laves strukturændringer, for at se om der er modstand mod det i lokalområdet.

- Så kan vi måske undgå de her friskoler, som opstår i protest mod en strukturændring.

- Vi ser det i kommuner alle muligheder steder lige nu, at forældre trækker i gule veste, laver bannere og protesterer imod kommunalpolitikernes beslutninger.

I løbet af de seneste 15 år er hver fjerde folkeskole lukket. I samme periode er antallet af privat- og friskoler steget med cirka 20 procent.

Det viser nye tal fra Undervisningsministeriets institutionsregister, som tænketanken Mandag Morgen har indsamlet.

En af årsagerne til faldet er, at flere skoler i landdistrikterne er blevet slået sammen til større skoler med flere elever.

Men antallet af elever i folkeskolen er samtidig faldet, mens det omvendte har gjort sig gældende i privat- og friskolerne.