Skipper om regeringens plan: Absurd store skattegaver

- Denne gang antager skattegaverne en absurd, svimlende størrelse på op over 20 milliarder kroner, hvis man skal tro, hvad der står i aviserne, siger Pernille Skipper og tilføjer:

- Skattelettelserne kommer til at gavne en lille elite, nemlig dem med de højeste indkomster. Og øjensynligt, så bliver det også på bekostning af børnefamilier, pensionister, arbejdsløse og syge, siger Pernille Skipper.

Udtalelserne falder på Enhedslistens sommergruppemøde torsdag i Aalborg.

Her satte Enhedslisten i stedet fokus på det behov for "massive investeringer i velfærd", som partiet mener der er brug for frem for skattelettelser.

Pressemødet var henlagt til Smedegården - et aktivitetscenter for ældre i det østlige Aalborg. Fokus var især rettet på initiativer, der kan "skabe tryghed og bedre service i ældreplejen".

Herunder flere ansatte og et stop for private aktører i hjemmeplejen.

Pernille Skipper brugte samtidig anledningen til at komme med en skarp opfordring til Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han er udset til at levere de afgørende mandater, hvis regeringens skatteplan skal bæres igennem:

- For Enhedslisten kommer dette efterår til at handle om at holde Dansk Folkeparti op på deres mange løfter om velfærd og bedre sygehuse og ældrepleje, siger Pernille Skipper og tilføjer:

- Hvis Dansk Folkeparti virkelig mener det, når de siger, at vi skal have forbedringer af velfærden frem for skattelettelser, så er der stemmer til det.

- Der er 90 mandater uden om regeringen, som siger det samme. Der er ikke en gang nogen grund til at gå ind til forhandlingerne om skattelettelser, siger Pernille Skipper.

I rød blok er det kun De Radikale, som har taget positivt imod ønsket om at sænke skatten. De Radikales leder, Morten Østergaard, har opfordret til et bredt forlig, der skal sænke personskatterne.

De Radikale har dog ikke mandater nok til at sikre VLAK-regeringen flertal. Dermed er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afhængig af Thulesen Dahls opbakning, hvis planen skal vedtages.