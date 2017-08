Skipper kaster snøren ud for at hive Løkke i samråd i kvotesag

Enhedslisten vil have statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i samråd omkring hans rolle i sagen om fiskekvoter.

Det skete, en uge inden beretningen fra Rigsrevisionen blev offentliggjort onsdag i denne uge. Det er et brud på den gængse arbejdsmetode, lyder kritikken.

Kommentatorer ser det som et forsøg på at tage brodden af sagen før offentliggørelsen af Rigsrevisionens skarpe kritik onsdag.

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), mener, at det er et udtryk for manglende respekt.

Og det er politisk ordfører Pernille Skipper (EL) enig i.

- Statsministeren har udnyttet sin særlige adgang til rapporten før offentliggørelse til at frede Esben Lunde Larsen fra ansvar.

- Det er en meget alvorlig sag, der rækker længere end fiskekvoter og langt ind i de demokratiske principper, siger Pernille Skipper.

Hun mener, at statsministeren har udelukket Folketinget fra at kunne passe sit arbejde med kontrol af regeringen og dens ministre.

Det er at underløbe de danske demokratiske institutioner ifølge ordføreren.

Statsrevisorerne overvejer, om der skal klages over statsministerens ageren til præsidiet, som er Folketingets øverste ledelse.

- Løkke har udvist manglende respekt overfor Statsrevisorerne ved at henvise offentligt til konklusionerne i Rigsrevisionens rapport, før Statsrevisorerne havde haft adgang til den, siger Pernille Skipper.

Lars Løkke Rasmussen er ikke forpligtiget til at møde op til samrådet.

Under sagen om landbrugspakken afviste han at møde op, men besvarede i stedet to af fem samrådsspørgsmål skriftligt.