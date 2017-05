Skipper beder S og DF om at skrotte højere pensionsalder

Det er tid til, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti siger fra over for planerne om at hæve pensionsalderen.

Den indeholder nemlig i hendes øjne en ubehagelig overraskelse.

- Da Socialdemokratiet og DF sammen med højrefløjen hævede danskernes pensionsalder, var løftet, at pengene fra reformerne skulle gå til at sikre vores velfærd, siger hun.

- Men det løfte løber regeringen fra med deres 2025-plan, hvor velfærden skal på skrump, og råderummet skal bruges på nye skattelettelser.

Ifølge Pernille Skipper er dette et klokkeklart løftebrud. Derfor burde de to partier også tage konsekvensen og ophæve de politiske aftaler, der skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Den politiske ordfører henviser til aftaler fra 2006 og 2011, hvor det blev bestemt, at pensionsalderen skal hæves gradvist over årene.

Dermed vil danskerne først kunne trække sig tilbage som 68-årige i 2030, hvor man i dag skal være 65 år.

- Om tre år vil Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og regeringen igen hæve danskernes pensionsalder, siger hun.

- Nedslidte lønmodtagere med hårdt fysisk arbejde kan se frem til at knokle, til de er over 70 år. Det burde alle da kunne se, ikke giver mening.

Det glæder dog Pernille Skipper, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i maj blev nødt til at opgive sin ambition om at hæve pensionsalderen med yderligere et halvt år.

Det skete, fordi hverken Socialdemokratiet eller regeringens støtteparti Dansk Folkeparti ville støtte forslaget.

Hun mener dog langt fra, at det er nok.

- Selvfølgelig er det positivt, at det lykkedes at få overbevist Lars Løkke om, at pensionsalderen ikke skulle hæves yderligere. Men det løser jo ikke udfordringen. Pensionsalderen vil fortsat stige og stige, siger hun.

- Så kære Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen: Opsig nu det forlig og lad os lave en fair tilbagetrækningsalder for lønmodtagerne.