Flere steder i landet er der nu mulighed for at stå på langrendsski på deciderede løjper. Arkiv.

Skiløbere kan indtage løjper i fire sneklædte danske skove

Naturstyrelsen oplyser, at der nu ligger nok sne til, at man har lavet deciderede langrendsløjper i fire skove.

Danskere med hang til sne og skiløb har nu mulighed for at tage på skitur flere steder i landet denne weekend og i den kommende vinterferie.

Det drejer sig om Rold Skov i Himmerland, Almindingen på Bornholm samt Hareskoven og Dyrehaven ved København.

- Det er perfekt timing, at vi nu kan skyde vinterferien i gang med skiløb i skovene. Der er desværre ikke snegaranti over hele landet, og det er med at få spændt skiene, for sneen bliver ikke liggende for evigt, siger skovfoged Leif Kogsgård Lyndsø fra Naturstyrelsen i Himmerland i en pressemeddelelse.

Her er der blevet trukket et 16 kilometer langt spor i Rold Skov.

- Forholdene er rigtig gode i weekenden, og forhåbentlig bliver sneen liggende et godt stykke ind i næste uge, siger han.

Ifølge Naturstyrelsen er man klar til at lave flere løjper rundt om i landet i samarbejde med de lokale skiklubber.

I Dyrehaven har Københavns skiklub præpareret et spor på fire kilometer. I Hareskoven er der lavet cirka 26 kilometer løjper i Jonstrup Vang i den vestlige del af skoven.

Endelig er der 1,5 kilometer spor i Almindingen på Bornholm.

Ifølge DMI vil der være frostvejr de kommende tre-fire dage i det meste af landet.