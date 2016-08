Skatteprofessor: Oprydning i Skat kommer til at tage tid

Det vil tage tid at rekruttere medarbejdere og implementere nye it-systemer. Derfor må Skat leve med flere års usikkerhed på trods af skatteminister Karsten Lauritzens (V) nye redningsplan for det skandaleramte Skat.

- Det er et godt bidrag. Men der er fortsat mange sten på vejen. Og om det samlet set retter op på situationen, kan man være i tvivl om, siger Bent Greve.

Redningsplanen omfatter blandt andet, at der bliver oprettet mindst fire nye styrelser. Samtidig skal Skat tilføres flere ressourcer, som omfatter 2000 nye medarbejdere og knap syv milliarder kroner.

- Uanset hvor fornuftig organisationsforandringen er, vil det tage tid, før den er gennemført og får gennemslagskraft. Det betyder, at Skat som organisation vil komme igennem flere år med usikkerhed, siger han.

Skatteadvokat Torben Bagge, som med sine egne ord sjældent er positiv indstillet over for systemet, mener, at ministerens plan er god.

- Det er positivt, at man politisk er kommet til den konklusion, at man har skåret for dybt ind i sjælen på skat, siger han.

Uden planen var der lagt op til 1000 færre ansatte i Skat i 2020. Med ansættelsen af 2000 nye medarbejdere ender Skat samlet med at få tilført 1000 ekstra ansatte. Men derudover skal der investeres i nye it-systemer.

- Jeg hæfter mig ved, at man ikke kun fokuserer på at få flere medarbejdere, men at man også fokuserer på at få noget intelligent it. Det mangler man for alvor. Det havde forhindret den skandale med udbyttemilliarder på over 12 milliarder kroner.

Også foreningen Danmarks Skatteadvokater er positivt stemt over for ministerens plan, som ifølge skatteadvokaternes vil betyde øget retssikkerhed for borgere og virksomheder.

- Jeg vil gerne anerkende, at skatteministeren griber så grundlæggende fat, som det er tilfældet, siger formanden for Danmarks Skatteadvokater, advokat Christian Bachmann.