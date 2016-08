Skatteminister Karsten Lauritzen (V) slipper nok at komme i samråd hos Folketingets statsrevisorer om udbytteskat, efter han fremlagde sin skatteplan til syv milliarder kroner.

Skatteministerens plan mindsker pres fra statsrevisorer

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) kommer næppe til at stå skoleret for Folketingets statsrevisorer i svindelsagen om udbytteskat for 12,3 milliarder kroner.

Statsrevisorerne har tidligere lagt op til at indkalde ministeren i samråd. Men behovet er der måske ikke længere, efter at Karsten Lauritzen fredag fremlagde sin plan om at tilføre Skat op mod 2000 nye medarbejdere og syv milliarder kroner frem mod 2020.

- Det kan godt være, at vi ikke finder det nødvendigt at indkalde skatteministeren til samråd efter hans initiativ i går. Nu må vi se, hvad der kommer ud af de mange initiativer, som skatteministeren har taget, siger Peder Larsen lørdag.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, beder statsrevisorerne lade Rigsrevisionen lave en undersøgelse om det politiske ansvar for Skats sammenbrud. Det er ifølge Rune Lund ikke nok, at Karsten Lauritzen fredag fritstillede Skats direktør, Jesper Rønnow Simonsen.

- Det politiske skal vi ikke håndtere. Det må Folketinget ordne på sin vis. Det er ikke en del af vores arbejde. Vi påpegede ved vort samråd 19. maj i skatteudvalget, at der er behov for, at befolkningen og politikerne får øget tillid til Skat, siger Peder Larsen.

- Og der er behov for, at medarbejderne får større tillid til ledelsen.

Skat har haft flere problemsager om blandt andet fejlagtige ejendomsvurderinger, problemer med inddrivelse af gæld for 90 milliarder kroner samt svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder.

Skat har store problemer, mener statsrevisorernes formand.

- Det ser bestemt ikke godt ud. Men der er taget hånd om nogle af problemerne nu. Vi må se, hvad der kommer ud af det. Vi kan jo ikke dømme det ude, så længe det ikke er praktiseret, siger Peder Larsen.