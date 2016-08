Skatteminister vil ikke placere politisk ansvar

Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen er fritstillet med øjeblikkelig virkning. Men ingen af de skatteministre, der har siddet på posten, mens danske skatteydere er blevet lænset for milliarder af kroner bliver stillet til ansvar.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener, at det er tid til at se fremad og få rettet op på skat frem for at se, hvilke af de senere års mange skatteministre, der burde have grebet ind.