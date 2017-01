Skatteminister til nytårskur: Vi har købt en grønlænder

Aleqa Hammond er forarget over ministers udtalelser. Ser det som udtryk for dansk holdning til grønlændere.

Venstre afgav før nytår formandsposten i Grønlandsudvalget til løsgænger Aleqa Hammond, mod at hun lover ikke at stemme imod regeringen i kabinetsspørgsmål.

- Vi har sikret os stemme 91 ved at købe en grønlænder. Et af de grønlandske mandater har vi gjort til formand for Grønlandsudvalget mod, at hun så ikke stemmer mod regeringen i afgørende spørgsmål.

- Så må vi bare håbe, der ikke er nogen, der byder mere på et tidspunkt, siger Karsten Lauritzen ifølge Dagbladet Holstebro-Struer.

Indtil midt i december var V-politikeren Marcus Knuth udvalgsformand, men han blev ofret i aftalen, hvor Hammond lover ikke at vælte regeringen.

Folketingsmedlem Aleqa Hammond er løsgænger i Folketinget, efter at hun i august blev ekskluderet fra partiet Siumut efter en sag om brug af Folketingets kreditkort.

En lignende sag kostede hende i 2014 posten som Grønlands landsstyreformand.

Hammond er forarget over ministerens udtalelser og ser det som udtryk for en generel dansk holdning til grønlændere.

- Jeg vil kun sige, at det er vel sådan, han taler. Det er vel sådan en betegnelse, han bruger om os grønlændere. At man køber sådan en, siger Aleqa Hammond.

- Godt nok er dansk ikke mit modersmål, men jeg tror alligevel, at jeg kan et mere civiliseret dansk end ham. Det er sagt med et smil, siger hun til DR Nyheder.