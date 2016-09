Artiklen: Skatteminister stævner it-firma for 692 millioner kroner

Skatteminister stævner it-firma for 692 millioner kroner

- Skats inddrivelse har ikke fungeret i en årrække. Noget af ansvaret ligger hos Skat, og det tager Skat på sig. Men efter Skatteministeriets og Kammeradvokatens vurdering ligger der også et ansvar hos it-leverandøren KMD. Der er simpelthen ikke leveret som aftalt, og det har haft store konsekvenser, siger Karsten Lauritzen til Børsen.

Erstatningsbeløbet omfatter alle investeringer til udvikling af EFI.

KMD er ifølge Børsen "rystet" over at blive stævnet for næsten 700 millioner kroner.

- KMD er stærkt forundrede over stævningen. Den er urimelig, men vi imødeser at få sagen afklaret i retten, da det er vores vurdering, at vi har en særdeles god sag, siger firmaets juridiske direktør, Mark Skriver Nielsen, til Børsen.

EFI-systemet skulle have været færdigt i 2007, men først i 2013 var det oppe at køre.

Men perfekt blev det aldrig. Statsrevisorerne kritiserede således gentagne gange systemet. I september sidste år besluttede skatteministeren at lukke systemet. Det betød, at staten måtte vinke farvel til 14 milliarder kroner i gæld til det offentlige.