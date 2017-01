Skatteminister i grønlændervending: Ingen er købt eller solgt

Karsten Lauritzen kalder det en usmart formulering, at han har sagt, at Venstre har købt en grønlænder.

- Naturligvis er ingen blevet købt eller solgt. Der er tale om en velkendt sag om at tage et fornuftigt hensyn til den parlamentariske situation, siger Karsten Lauritzen i en skriftlig kommentar.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) beklager, at han har sagt, at Venstre har "købt en grønlænder" med reference til en aftale med det grønlandske folketingsmedlem Aleqa Hammond.

- Men det berettiger selvfølgelig ikke den usmarte formulering, som jeg ikke skulle have brugt. Jeg beklager, hvis nogen er blevet stødt. Det var ikke hensigten.

Udtalelserne, som ministeren nu beklager, faldt under et nytårsarrangement hos Venstre i Lemvig og er blevet refereret af Dagbladet Ringkjøbing-Skjern.

Ved arrangementet forklarede Lauritzen, hvordan regeringen er blevet styrket parlamentarisk ved at indgå en aftale med Aleqa Hammond. Hun er blevet formand for Grønlandsudvalget.

Til gengæld har hun lovet ikke at stemme mod regeringen i kabinetspørgsmål.

- Historien viser, at der stort set altid er et folketingsmedlem, som i løbet af perioden springer fra et parti til et andet, og så vil vi ikke længere have flertal. Men vi har sikret os stemme 91 ved at købe en grønlænder, sagde Lauritzen.

- Så må vi bare håbe, der ikke er nogen, der byder mere på et tidspunkt, lød den ligefremme udlægning af den handling ifølge Dagbladet Ringkjøbing-Skjern.