Skatteminister har tidligere talt om 'eskimotæsk'

Siden hen har Karsten Lauritzen (V) beklaget udtalelsen overfor ritzau. Sermitsiaq.AG kan imidlertid fortælle, at det ikke er første gang, at Karsten Lauritzen (V) har omtalt grønlændere på en facon, som opfattes som nedladene.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) kom galt afsted, da Dagbladet Holstebro-Struer kunne citere ham for, at regeringen skulle have 'købt en grønlænder' i forbundelse med en aftale med den partiløse Aleqa Hammond.

I 2012 brugte han i en klumme i Metroexpress udtrykket 'eskimotæsk'.

Det skete efter, at han med forsvarsudvalget var på en rejse til Grønland.

Klummen findes ikke længere på hjemmesiden hos Metroexpress, men ifølge Sermitsiaq.AGs citat fra klummen, skrev han, at politiet have forklaret ham, at fraværet af hårde stoffer i Grønland skyldes, at de, der har forsøgt at sælge for eksempel kokain og ecstasy, har fået en omgang "eskimotæsk" af de hashpushere, der tjener godt på hashhandlen i Grønland og ikke ønsker konkurrence fra hårdere stoffer.

Samtidig gav han udtryk for, at han var 'fascineret' af udtrykket, samtidig med at han dog lagde afstand til det påståede fænomen.

- Det kan man vist kalde en uhellig alliance mellem forbrydere og politi, skrev han i klummen i følge Sermitsiaq.AG.