Skatteminister affejer kritik fra fagdirektør som partsindlæg

Erik Lund har til Weekendavisen udtalt, at der i Skat blev manipuleret med tallene for gældsinddrivelsen i flere år. Det skete ifølge Erik Lund for, at cheferne i Skat kunne fremvise gode måltal for inddrivelsen.

Siden har det vist sig, at inddrivelsen langt fra var effektiv. Faktisk var det nye digitale inddrivelsessystem (EFI) en katastrofe, som senere blev skrottet. Det forløb ventes nu at blive en central del af en kommende kommissionsundersøgelse.

Karsten Lauritzen siger, at han ikke har mulighed for at gå ind i sagen:

- Jeg vil bare gøre opmærksom på, at regnskabsmæssige opgørelser over posteringer er underlagt revisionskontrol.

- For at sige det mere direkte. Jeg betragter Erik Lunds udtalelser som et partsindlæg, siger Karsten Lauritzen.

Det var Alternativets skatteordfører, René Gade, som havde bedt skatteministeren forholde sig til udtalelserne. Alternativets ordfører har "fuld forståelse" for, at det kan være svært mange år senere at kommentere udtalelserne.

Men han er til gengæld bekymret for, at der i Skat har været en kultur, hvor man ikke kunne tage kritikken op med ledelsen. For så ville Erik Lund vel have taget det op, mens han fortsat var ansat, mener René Gade.

- Det undrer også mig, siger Karsten Lauritzen og tilføjer:

- Der er jo ikke tale om en menig medarbejder. Der er tale om en fagdirektør. Men fordi nogen genfortæller noget, de har oplevet for ti år siden, er det ikke sikkert, at det oplevede, eller det, de mener, de oplevede, var sådan, som det reelt var, siger Karsten Lauritzen.

Ifølge ministeren modsatte nogle medarbejdere i Skat sig digitaliseringen af inddrivelsen:

- En del af det er en faglig konflikt, som altid vil være der. Der er dem, som ikke ønskede en digitalisering, men at man skulle gå videre med pantefogederne.

- Det er en faglig uenighed. Det er fair nok. Det skal der være plads til. Men det må også være sådan, at når nogle politikere har besluttet noget, så retter man ind på embedsmandsplan. Både som fagdirektør og som medarbejder.

- Ellers får vi i hvert fald ikke et velfungerende skattevæsen, siger Karsten Lauritzen.

Spørgsmål fra René Gade: Kan vi leve med, at der ikke bliver rejst kritik af den politiske linje, hvis embedsmænd observerer problemer? For så tror jeg, det bliver politiseret i en grad, hvor fornuften forsvinder hvert fjerde år.

- Mit ønske er, at medarbejderne tør sige, hvad de mener. Når jeg er rundt på skattecentrene, er det heller ikke kun ros, men også ris, jeg modtager. Jeg har også en god dialog med de faglige organisationer.

- Jeg kan også se, at masser af skattefolk udtrykke sig i aviserne, og det er langt fra altid, jeg er enig. Men det skal der være plads til, siger skatteminister Karsten Lauritzen.