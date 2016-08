Vi lægger op til at organisere skattevæsenet på en helt ny måde, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) på et pressemøde fredag.

Skatteminister: Skatteplan skal opbygge nyt Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har fredag præsenteret en plan, der lægger op til at organisere skattevæsenet i Danmark på en helt ny måde.

Samtidig tilføres Skat 6,8 milliarder kroner. Pengene skal gå til it og rekruttering af op mod 2000 nye folk frem mod 2020.

Det skal rette op på flere års skandaler, som har kostet danske skatteydere milliarder af kroner.

- Danskernes tillid til Skat er stærkt faldende, lyder det fra Karsten Lauritzen ved præsentationen, hvor han tilføjer:

- For 336 dage siden stod jeg samme sted, som jeg står i dag, og præsenterede en handlingsplan, der var et forsøg på at rette op på nogle ting i Skat.

- Jeg gjorde det klart, at "Skat ud af krisen" ikke var nogen mirakelkur. Det var en kriseplan.

- Det seneste år har vi kigget ind i Skats maskinrum, og det står klart, at udfordringerne er endnu større, end vi havde overblik over sidste år, siger Karsten Lauritzen.

Uden planen var der lagt op til 1000 færre ansatte i Skat i 2020. Med ansættelsen af 2000 nye medarbejdere ender Skat samlet med at få tilført 1000 ekstra ansatte.

Som en del af planen skal Skat samtidig deles op i række mindre styrelse med større fokus på de enkelte kerneopgaver i skatteforvaltningen.

Skatteministeren lægger op til, at mindst én af de nye styrelser får til huse uden for hovedstadsområdet.

- Det er regeringens ambition, siger han.

Ifølge planen skal der allerede i 2017 etableres selvstændige styrelser for de tre kerneområder - ejendomsvurdering, inddrivelse og told.

De mere specialiserede styrelser skal give mulighed for at styrke fagligheden på de enkelte områder, mener regeringen.

Formålet er samtidig at give "et større ledelsesmæssigt fokus" og en "mere klar ansvarsfordeling" i forhold til de enkelte områder i skatteforvaltningen.

De øvrige dele af det nuværende Skat - herunder kundeservice og kontrol - drives midlertidigt videre.

I starten af 2017 vil der være udarbejdet et grundlag for at vurdere, hvordan forretningsområderne skal organiseres. Det skal afgøre, om områder som personskatter, erhvervsskatter og motor ligeledes bør etableres som selvstændige styrelser.