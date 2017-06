Skatteminister: Ja, det er upopulært at vi opgiver gæld

Danskernes tillid til skattevæsnet er hårdt prøvet. Og det bliver næppe bedre af, at et samlet Christiansborg torsdag gav Skat lov til at opgive inddrivelsen af 5,8 milliarder kroner.

Ved præsentationen af aftalen fastslog skatteminister Karsten Lauritzen (V), at det både er "træls og frygteligt" og hverken "sjovt, rart eller populært", at man nu lader nogle danskere slippe for at betale deres skat.

Det drejer sig primært om gæld fra danskere på overførselsindkomst

Spørgsmål: Hvilket signal sender I til de danskere, der betaler deres skat og det, de skylder?

- Danskerne tror jo, at der er afskrevet 80 milliarder kroner ud af de 100 milliarder, man skylder. Det er der ikke. Nu bliver der afskrevet seks milliarder kroner.

- Vi gør det for at sikre, at så mange som muligt af de penge, danskerne skylder, kan komme i kassen, siger Karsten Lauritzen.

Han fremhæver, at der er tale om gældsposter på under 1000 kroner, hvor skyldneren ofte er førtidspensionist, folkepensionist eller på kontanthjælp.

Spørgsmål: Men selv om man er pensionist, skal man vel betale det, man skylder til det offentlige? Hvordan kan et enigt Folketing sige, at det behøver man ikke, hvis man som pensionist skylder for en parkeringsbøde?

- Det er nogle udvalgte gældsposter, hvor arbejdet med at få pengene ind langt vil overstige det, gældsposten er på.

- Der er primært tale om nogle mennesker, der har skyldt penge i mange år. Og der er tale om mennesker, hvor de fleste ikke har haft nogen betalingsevne i mange år.

- Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at en 80-årig folkepensionist uden betalingsevne vinder i lotto og får pengene i morgen. Men det er altså usandsynligt.

Spørgsmål: Når der har været kritisable sager i Skat, så har politikerne sagt, at I godt kan forstå, at det krænker danskernes retsfølelse. Nu afskriver I selv gæld. Hvordan styrker det danskernes retsfølelse?

- Der er tale om en afskrivning bagudrettet. Fremadrettet må man forvente, at Skat kommer efter al den gæld, folk ellers har oparbejdet.

- Vi gør det for at sikre, at størstedelen af det, der er tilbage, kan komme ind. Så nu bliver vi nødt til at afskrive for de små skyldnere, så vi kan komme efter de store, siger ministeren.

Han ønsker dog ikke at udstede nogen garanti for, at Skat faktisk kan inddrive resten af de penge, danskerne skylder.

Efter torsdagens afskrivning skylder danskere og danske virksomheder i alt 94 milliarder kroner i skat.