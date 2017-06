Skattemedarbejder var i myndighedernes søgelys i årevis

I dag er han varetægtsfængslet, og mistænkt for sammen med en udlandsdansker at have bedraget Skat for 37 millioner kroner tilbage i 2007.

Desuden er han sigtet i forbindelse med en store sag om svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder kroner, der blev opdaget i 2015.

Den 67-årige har hidtil været beskyttet af navneforbud, men onsdag har Østre Landsret ifølge flere medier ophævet navneforbuddet.

Tilbage i 2011 undersøgte Skats interne revision medarbejderens økonomi, og i 2013 konkluderede Skatteankenævnet ifølge dr.dk, at han havde forsømt at betale skat og behandlet sin selvangivelse "groft uagtsomt".

Alligevel fik han lov til at fortsætte sit arbejde i Skat, hvor han behandlede ansøgninger om udbetaling af udbytteskat.

Den stilling havde han ifølge Bagmandspolitiet allerede i 2007 brugt til at berige sig selv. Sammen med en udlandsdansker er han som nævnt sigtet for at have svindlet med udbytteskat for 37 millioner kroner.

Den 67-årige fik ifølge Bagmandspolitiets sigtelse udbetalt 1,7 millioner kroner af udlandsdanskeren, som han uberettiget havde udbetalt udbytteskat til.

Hvis sigtelsen viser sig at holde stik, havde han altså fået udbetalt de 1,7 millioner kroner, da Skat undersøgte hans økonomi.

Men han fik altså lov at fortsætte, og i dag er han også sigtet i den store sag om svindel med udbytteskat til 12,3 milliarder kroner. Det er dog uvist, hvad han er sigtet for i forbindelse med den svindel, der begyndte i 2012.

Det undrer lektor på juridisk institut ved Aalborg Universitet, Thomas Rønfeldt, at der ikke er sket en omplacering af den 67-årige på baggrund af hans personlige skattesag tilbage i 2011.

- Han skulle have været flyttet et sted hen, hvor han havde nogle andre arbejdsopgaver, og hvor han ikke var en central figur i en potentiel svindelsituation, siger Thomas Rønfeldt til dr.dk.

- Man skulle have haft forflyttet ham, og så skulle man have undersøgt sagen. Så kunne man sætte manden tilbage på hans post, hvis det viste sig, at der ikke var noget om snakken, fortsætter han.

Bagmandspolitiet regner med at kunne rejse tiltale mod den 67-årige og udlandsdanskeren inden for et par måneder.