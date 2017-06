Skattefrit farvel til efterløn er også farvel til andre goder

En lang rejse med hele familien. Nye møbler. Afdrag på gammel gæld. Eller måske en lille ny bil? De fleste danske familier vil sikkert godt kunne finde noget at bruge over 100.000 skattefrie kroner til.

Forslaget, der blev præsenteret i sidste uge, indeholder nemlig en mulighed for at få sine indbetalte efterlønsbidrag ud skattefrit. Og for dem, der har været længst i ordningen, løber det op i 105.647 kroner.

Men selv om det kan være rare penge at få i hånden her og nu, bør man tænke sig grundigt om, lyder rådet fra 3F's a-kasse. Her betaler en fjerdedel af medlemmerne ind til efterløn.

Der er nemlig en række fordele i ordningen, som man mister, hvis man trækker pengene ud.

- Hvis man først siger ja til at få udbetalt sit efterlønsbidrag, så frasiger man sig retten til efterløn for evigt. For det andet mister man retten til at kunne få et seniorjob, siger Eva Obdrup, forretningsfører i 3F's a-kasse.

Seniorjob er en rettighed for personer med under fem år til efterlønsalderen. Hvis de er ledige og har opbrugt deres dagpengeret, skal kommunen tilbyde dem et job til overenskomstmæssig løn.

Men den ret gælder altså kun dem, der betaler ind til efterløn. Og selv hvis man ved, at man ikke vil gøre brug af efterlønnen, vil det for de fleste bedre kunne betale sig at blive i ordningen alligevel.

- Hvis man bliver i ordningen og fortsætter med at arbejde i stedet for at gå på efterløn, har man mulighed for at få en efterlønspræmie, når man når pensionsalderen, forklarer Eva Obdrup.

- Hvis man får alle tre års efterlønspræmie, er det cirka 160.000 skattefrit, man vil få, når man når pensionsalderen.

Ifølge a-kassernes brancheorganisation, Danske A-Kasser, vil det for langt de fleste være en dårlig forretning af hive efterlønsbidragene ud af ordningen.

Regeringen skriver i sit forslag, at den foreslåede skattefrihed betyder, at værdien af efterlønsbidragene vokser med cirka en tredjedel i forhold til, hvis de var blevet udbetalt som almindelig løn.

Regeringen regner med, at cirka 50.000 personer vil benytte lejligheden til at melde sig ud af efterlønsordningen. Det svarer til 12 procent. Formålet er at tilskynde danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.